اليوم.. انطلاق منافسات بطولة التحدي الدولية للخماسي الحديث باستاد القاهرة

انطلقت منافسات بطولة التحدي الدولية للخماسي الحديث، صباح اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى 27 يناير الجاري، على ملاعب ستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، وهي ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس فى 2024.

وبدأت البطولة اليوم بالدور قبل النهائي للسيدات بمنافسات السلاح فى الساعة 12 ظهرا على ان تقام باقي المنافسات غدًا الأربعاء، حيث ستبدأ الساعة 2 ظهرًا مسابقات النقاط الإضافية للسلاح، ثم السباحة، وتختتم بالليزر-رن.

وتشارك مصر بـ6 لاعبات، وهن سلمي ايمن، هايدي عادل، ملك إسماعيل، اميرة قنديل، زينه عامر، فريده أبو هاشم.

ويشارك في البطولة نحو 500 فرد بواقع 167 لاعبًا و140 لاعبة و140 مدربًا وإداري ورؤساء الوفود، بمشاركة 36 دولة في البطولة وهم: الارجنتين، استراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، كرواتيا، التشيك، استونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، المانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، الهند، ايرلندا، إيطاليا، اليابان، كوريا، كورجستان، ليتوانيا، المكسيك، نيوزلندا، بولندا، البرتغال، اسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، أمريكا بالإضافة الى مصر البلد المضيف.

وتخوض مصر منافسات البطولة ب 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبات و6 لاعبين، واللاعبات هن: سلمي ايمن، هايدي عادل، ملك إسماعيل، اميرة قنديل، زينه عامر، فريده أبو هاشم.

واللاعبون هم: اسلام حامد، احمد اشرف، معتز وائل، عمر وائل، محمد شريف، نور الدين كريم.

وقد استحدث الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بطولات التحدي لتكون فرص للاعبين لحصد نقاط إضافية في التصنيف الأولمبي، حيث تعد بطولات التحدي الأربعة ضمن 10 بطولات تحسب نقاطها في التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024، ويحصل الفائز بها على 40 نقطة تضاف لتصنيفه، فيما يحصل الفائز في بطولات كأس العالم الأربعة على 60 نقطة، إلى جانب نهائي كأس العالم وبطولة العالم ذات ال 80 نقطة.

