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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض علي تشكيل عصابي تخصص نشل هواتف المواطنين بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي تشكيل عصابي، تخصص في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب النشل.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية.. لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل" بإستخدام مركبة "توك توك" ملك أحدهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 6 وقائع بذات الأسلوب ، تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها (6 هواتف محمولة) وكذا ضبط  (فرد خرطوش وطلقة – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة" – سلاح أبيض "مطواة" – مركبة "توك توك").


 

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