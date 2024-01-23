بالصور.. انطلاق النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، منافسات النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية لذوي القدرات الخاصة المقامة على صالة رقم 3 و4 بإستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من 23 وحتى 28 يناير الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 140 لاعب ولاعبة من 25 دولة وهم: أستراليا - البرازيل - بلغاريا - كندا - الهند - إيران - إيطاليا - كوت ديفوار - نيجيريا - البرتغال - تركيا - أوغندا - الكاميرون - تايوان - كولومبيا - التشيك - فنلندا - فرنسا - ألمانيا - ليبيا - نيبال - سلوفاكيا - إسبانيا - أوكرانيا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف"، وذلك وفقًا لما أعلنه الماليزي "لوي وان سوي" الحكم العام للبطولة.

وتعد البطولة الدولية أحد أقوى البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي لاسيما أنها من سلسلة البطولات المؤهلة للبارالمبياد باريس 2024.

وسينطلق حفل افتتاح البطولة في تمام الخامسة مساء اليوم على أن يحضره أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري ورؤساء الوفود المشاركة وبعض من قيادات وزارة الرياضة واللجنة البارالمبية المصرية.

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