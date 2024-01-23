الأمن يكشف تفاصيل مقتل سائق ودفنه فى مقابر الخليفة

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، التفاصيل الكاملة في واقعة مقتل سائق على أيدى صديقه ودفنه فى مقابر الخليفة وإضرام النيران فى جثته لسرقة المجنى عليه أمواله بالاشتراك مع زوجته.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بتغيب (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) عقب حدوث خلافات مالي بينه وبين أحد أصدقائه.

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "من بينهم ثلاثة لهم معلومات جنائية").



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (كميات من مخدرى "الآيس والحشيش" - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – عصا مستخدمة بإحداث إصابة المجنى عليه – 2 سلاح أبيض "سكين" عليهما آثار دماء - مبلغ مالى "من متحصلات بيع المواد المخدرة" - ميزان حساس - حافظة نقود بها متعلقات المتوفى – 2 سيارة إحداهما المستخدمة فى نقل جثمان المتوفى) .





وبمواجهتهم إعترف أحدهم بأنه عقب إخلاء سبيله فى واقعة حيازة "مخدرات" بدائرة القسم إكتشف سرقة مبلغ مالى من مسكنه أثناء فترة إحتجازه ، فقام بإحتجاز (زوجته - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم") والتعدى عليها بالضرب حتى أقرت له بقيامها بسرقة المبلغ المالى بالإشتراك مع المجنى عليه فقام المتهم بإستدراجه لشقته وإحتجازه وتكبيله والتعدى عليه بالضرب بإستخدام (عصا وسلاح أبيض "سكين") ، وذلك بالإشتراك مع أحد المتهمين حتى فارق الحياة .





واضافت التحقيقات وقام بالإستعانة بباقى المتهمين للتخلص من جثمان المتوفى حيث قاموا بوضع الجثمان بسيارة أحدهم ودفنه بأحد المقابر بدائرة قسم شرطة الخليفة.





وبمواجهة المتهمين أيدوا ذلك .. كما أقر المتهم بحيازته للمضبوطات من المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات .