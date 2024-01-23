الهلال الأحمر الدولي: شمال غزة على وشك المجاعة والمساعدات لا تكفي الاحتياجات

ثمنت مي الصايغ، مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، جهود الهلال الأحمر المصري الذي يعمل ليل نهار لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، لافتة إلى ان المساعدات الإنسانية لا تصل إلى شمال قطاع غزة والمنطقة على وشك المجاعة.

وأضافت مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، في مداخلة هاتفية مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن النازحين الفلسطينيين يفترشون الطرقات ولا توجد قدرة لديهم على تقديم الخدمات الطبية، موضحة أن المساعدات التي تصل إلى شمال غزة قليلة جدا مقارنة بحجم الاحتياجات الإنسانية.

وتابعت مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، أنه يجب إتاحة ممرات آمنة لحماية الطواقم الطبية وعمال الإغاثة وتيسير إيصال المساعدات، مشيرة إلى وجود 900 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لأمراض الجهاز التنفسي والأمراض المعوية، و180 امرأة بقطاع غزة يلدن في ظروف غير آمنة يوميا.