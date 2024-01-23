تطهير ورفع الحشائش بقناة طنطا الملاحية.. صور

شنت مديرية الري بمحافظة الغربية برئاسة المهندسه امل حامد وكيل وزارة الري والمهندس عبدالمنعم سفينه مدير عام ري الغربية، حملة مكبرة لتطهير ورفع الحشائش بالترع والمجار المائية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور هاني سويلم وزير الري والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة العمل علي تطهير الترع والمصارف بصفه دوريه.

و قامت الحملة التي ترأسها المهندس أيمن خطاب مدير ري طنطا و خالد درويش مشرف الري بتطهير وإزالة الحشائش بقناة طنطا الملاحيه لضمان نظافة المجري المائي وسهولة وصول المياه إلى نهايات الترع الفرعيه.

ومن جانبه أشار مدير عام ري الغربية الي أن حملات تطهير الترع والمجاري المائية مستمره وتتم بصورة دورية ويتم متابعتها اول بأول .

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد وجه مسئولي المديرية بالمرور المكثف على كافة الترع والمصارف ومتابعة أعمال التطهير المستمر للمجاري المائية لما سيكون له من مردود جيد على الصحة والنظافة العامة وتحقيق الانسيابية في حركة تدفق المياه خلال الموسم الزراعي.

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