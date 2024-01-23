السيسي: محطة الضبعة النووية صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن بدء تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى، للوحدة النووية الرابعة، بمشروع الضبعة النووى يمثل صفحة مضيئة أخرى في مسار التعاون الوثيق بين مصر وروسيا ويعد صرحا جديدا يضاف إلى مسيرة الإنجازات التى حققها التعاون المصرى الروسى المشترك عبر التاريخ.

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، أن ما يحدث يعكس مدى الجهود المبذولة من كلا الجانبين للمضى قدما نحو تنفيذ مشروع مصر القومى، بإنشاء المحطة النووية بالضبعة الذى يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمنى المقرر متخطيا حدود الزمان ومتجاوزا كل المصاعب.

وأوضح، نحقق الأحلام لجميع المصريين لتكون محطة الضبعة محطة سلمية ساعية لتشكيل مستقبل لمصر، مؤكدًا: "الحدث يعد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية المصرية الروسية".