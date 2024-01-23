وكيل تعليم الأقصر: تضحيات الشرطة مكتوبة بحروف من نور في تاريخ مصر

أكد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، الدور البارز لرجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار للمواطنين، مشيداً بجهودهم في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل.

وأضاف خالد "إننا جميعاً نفخر بتضحيات رجال الجيش والشرطة، وما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها، وسيظل هذا مكتوباً بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، وتتناقله الأجيال بكل فخر وعزة"، مؤكداً حرص وزارة التربية والتعليم على توعية النشء بهذا الدور العظيم سواء من خلال المناهج الدراسية، أو البرامج الإذاعية التي تبث في الطابور المدرسي.

جاء ذلك خلال حضور الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بمراسم احتفال محافظة الأقصر بعيد الشرطة، بوضع إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول بميدان الملك عبد الله، بحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات وقيادات الأزهر والكنيسة، ونواب برلمانيين والعديد من قيادات وزارة الداخلية بالأقصر

يشار إلى أن عيد الشرطة يخلد ذكرى التضحية والفداء لعيون مصر الساهرة، فى معركة الإسماعيلية الشهيرة، التى بدأت صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952.

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