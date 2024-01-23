رئيس مجلس الشيوخ يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة

بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق برقية تهنئة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، وجاء نصها:

السيد / محمود توفيق

وزير الداخلية

يسرنى أن أبعث لسيادتكم بأرق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى 72 لعيد الشرطة يوم جاد أبطالها بأرواحهم فداء للوطن ومقدراتهم فخلدهم التاريخ المصرى المعاصر ليكون ذلك اليوم عيداً للشرطة المصرية يحتفى به المصريون مقدرين عطاء أبنائها وأعينهم فى سبيل أمن هذا الوطن .

لقد كانت وستظل الشرطة المصرية المفعمة بالوطنية قادرة عن الزود عن الوطن وشعبه وقد كشف العقد الماضى قدرة الشرطة المصرية على تنفيذ كافة المهام المنوطة بها حتى أجتث الارهاب من ربوع الوطن.

وختاماً، أتمنى لكم التوفيق والسداد فى مهامكم الوطنية وكل عام وأنتم بكل الخير .