ads
الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعث رئيس مجلس الشيوخ  المستشار عبدالوهاب عبدالرازق برقية تهنئة  لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، وجاء نصها:

السيد / محمود توفيق
     وزير الداخلية

يسرنى أن أبعث لسيادتكم بأرق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى 72 لعيد الشرطة  يوم جاد أبطالها بأرواحهم فداء للوطن ومقدراتهم فخلدهم التاريخ المصرى المعاصر ليكون ذلك اليوم عيداً للشرطة المصرية يحتفى به المصريون مقدرين عطاء أبنائها وأعينهم  فى سبيل أمن هذا الوطن .

لقد كانت وستظل الشرطة المصرية المفعمة بالوطنية قادرة عن الزود عن الوطن وشعبه وقد كشف العقد الماضى قدرة الشرطة المصرية على تنفيذ كافة المهام المنوطة بها حتى أجتث الارهاب من ربوع الوطن.

وختاماً، أتمنى لكم التوفيق والسداد فى مهامكم الوطنية وكل عام وأنتم بكل الخير .

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة رقية تهنئة لوزير الداخلية ال