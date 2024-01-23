محافظ الفيوم يوجه بسرعة حل مشكلة مياه الري بنهايات بحر أبو جنشو

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بسرعة حل مشكلة نقص مياه الري بنهايات بحر أبو جنشو، ورفع تعديات الأهالي من على جانبيه، كما وجه بتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، وكذا توفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص للشباب والفتيات.



جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، والمهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الري والموارد المائية بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني بمكتب المحافظ، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وأحمد عرابي مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وحمادة البدوي مدير إدارة التشغيل بمديرية العمل، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، والجهات ذات الصلة.



وخلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم، لشكوى أهالي عزبة الصفراية التابعة لقرية أبو جنشو بمركز أبشواي، بشأن نقص مياه الري وعدم وصولها للأراضي الزراعية بنهايات بحر أبو جنشو، نظراً لتعديات عدد من الأهالي على المجرى المائي للبحر، وعلى الفور وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الري الموارد المائية، بسرعة بحث ودراسة المشكلة ووضع الحلول الإيجابية لها، والتنسيق مع مسئولي شرطة الري، ومسئولي مجلس مدينة أبشواي، لإزالة التعديات على المجرى المائي، وكذا مراجعة جميع التعديات على مختلف المجاري المائية والأبحر على مستوى المحافظة، للعمل على إزالتها لوصول مياه الري للمستحقين، حفاظاً على الرقعة الزراعية.



كما وجه محافظ الفيوم، بالتنسيق بين مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي، ومسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من التدخلات الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لتجهيز عدد من الفتيات المقبلات على الزواج من الأولى بالرعاية، بتوفير الأجهزة المنزلية والكهربائية اللازمة لهم، كما وجه بتوفير كرسي متحرك لشاب يعاني من إعاقة بقدميه.

وبشأن مطالب عدد من الشباب والفتيات، الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، وجه محافظ الفيوم، مسئولي مديرية العمل بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، كما وجه مسئولي فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، بتوفير الدعم اللازم لفتح مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية تعينهم على مطالب الحياة، بجانب توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات التنموية الأخرى من خلال إدارة تنمية القرية بمجالس المدن للفئات الأكثر احتياجاً.

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