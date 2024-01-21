بعد غياب سنوات طويلة.. أول ظهور لـ نجاة الصغيرة| شاهد

بعد غياب سنوات طويلة؛ ظهرت النجمة والفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة في أول ظهور لها خلال حفل joy awards قبل قليل؛ والذي يُقام في المملكة السعودية.

وكانت الفنان والإعلامية الكبيرة بوسي شلبي كشفت النقاب، مساء السبت؛ عن مفاجأة حفل joy awards بخصوص ظهور النجمة الكبيرة نجاة الصغيرة بعد سنوات من الغياب والاختفاء خلال حفل joy awards.

وقالت الفنان والإعلامية الكبيرة بوسي شلبي قبل ساعات من انطلاق حفل توزيع جوائز صناع الترفيه joy awards «النهاردة مفاجأة حفل Joy Awards في السعودية نجاة.. هتشوفوا نجاة الصغيرة النهاردة»؛ وهو الظهور الأول لـ الفنانة الكبيرة بعد غياب عن الساحة منذ سنوات طويلة.

قدم الحفل الكبير الفنانة كارمن بصيبص ووسام بريدي؛ بحضور عدد كبير من نجوم الفن في العالم والوطن العربي على خشبة مسرح أبو بكر الشدي؛ وبدأ الحفل بعرض ملخص من فعاليات موسم الرياض. وتشكل جائزة Joy Awards قيمة لدى النجوم المرشحين؛ وتعد من أرقى الجوائز العربية التي تقدم للفائزين باعتبارها اعترافًا جماهيريًا بالتميز وتعتمد على تصويت الجمهور دون أية معايير من جهات تحكيمية.