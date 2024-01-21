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الأحد 21 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يوقع توأمة مع فيزبريم المجري للتعاون في كرة اليد

مسؤولو الزمالك مع
مسؤولو الزمالك مع مسؤولي نادي فيزبريم المجري
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وقّع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، اتفاقية توأمة مع نادي فيزبريم المجري للتعاون بين الناديين على مستوى فرق كرة اليد.  

ونصت اتفاقية التوأمة على تبادل الخبرات والمعسكرات بين الناديين، وذلك استمرارًا للتعاون المستمر بينهما منذ عدة سنوات لخدمة وتطوير اللاعبين الموجودين بالنادي وتسهيل احترافهم في أوروبا، بالإضافة إلى برامج لتطوير المدربين المصريين.

وأتم مجلس الزمالك اتفاقه مع دكتور زولت بصفته العضو التنفيذي لرابطة "Forum Handball Club" وهي منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي، وسيكون الزمالك أول نادي مصري وأفريقي ينضم لها وتتيح له المشاركة في مباريات ودية ومعسكرات إعداد.

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