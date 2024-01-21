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الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. ميلان يحقق فوزًا مثيرًا على أودينيزي

مباراة ميلان وأودينيزي
مباراة ميلان وأودينيزي
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حقق فريق ميلان، فوزًا مثيرًا على مضيفه أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب بلو إنيرجي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، إذ افتتح لوفتوس تشيك التهديف لصالح الروسونيري في الدقيقة 31، ثم أحرز لازار ساماردزيتش هدف التعادل في الدقيقة 42.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 32 لمدة 6 دقائق، بسبب الهتافات العنصرية من الجماهير ضد الحارس الفرنسي مايك ماينان حارس مرمى ميلان، الذي غادر ملعب اللقاء بسبب جماهير أودينيزي.

وفي الشوط الثاني، وضع فلوران توفين أصحاب الأرض في المقدمة بالهدف الثاني في الدقيقة 62، قبل أن يدرك لوكا يوفيتش التعادل للعريض ميلان في الدقيقة 83.

وأحرز نوا أوكافور هدف فوز ميلان على أودينيزي في الدقيقة 90+3 من صناعة الفرنسي أوليفييه جيرو.

وبتلك النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.

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