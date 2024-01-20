الروائى أحمد شبلول: الفلسطينيون الأقرب شعرًا ونثرًا فى تجسيد صورة اليهود

أكد الروائى والشاعر أحمد فضل شبلول، ان الروائيين الفلسطينيين بتماسهم المباشر مع وقائع الاحتلال استطاعوا تجسيد صورة اليهودي أو الصهيوني، فهم الأقرب شعرًا ونثرًا فى تجسيد الصورة الواقعية.

وأوضح "شبلول" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن كل كاتب بطريقته وعن طريق التقنيات الروائية التي يستخدمها، استطاع تجسيد صورة اليهودى، ففي الشعر مثلا محمود درويش في قصائده المعروفة "سجل أنا عربي" و"الجسر" و"كتابة على ضوء بندقية" وغيرها.

وتابع: “ وكذلك إبراهيم طوقان وفدوى طوقان وسميح القاسم وتوفيق زياد وهارون هاشم رشيد وعز الدين المناصرة، وغيرهم خاصة فترة السبعينيات، أما في الرواية فقد استطاعت أعمال الكتاب من أمثال غسان كنفاني، وأحمد رفيق عوض، وسحر خليفة، ووليد أبو بكر، وغريب العسقلاني، ومحمود الريماوي، وحزامة حبايب، وحسن حميد، ومحمود شقير، ويسري الغول، وبشرى أبوشرار، وسناء أبو شرار، وغيرهم”.

وأردف: " وعلى سبيل المثال فإن غريب عسقلاني – الذي رحل في العام ٢٠٢٢ - في روايته "جفاف الحلق" يبرز موضوع الاحتلال والمقاومة ضمن السياق العام للسرد الإنساني بتقنياته الفنية البارعة، ومن ثم خفَّت حدة الصراخ والمباشرة، على الرغم من تلك الليلة السوداء التي دكَّ فيها اليهود بعض الأحياء في مدينة غزة، وكان من نصيب مدرسة غريب، قذيفة أصابت الجدار الشرقي، وطيرت قرميد السقف، وكسرت بعض البنوك، فوزع تلاميذ فصله على فصول أخرى، فأحس الطفل بمحنة أن يكون لاجئا على فصول مضيفة. وهو ما يرمز إلى محنة أكبر بعد ذلك."