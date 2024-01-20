بحضور طليقها.. أصالة تغني "فوق" بمهرجان Joy Awards

أبدعت المطربة أصالة في أداء أغنية "فوق" في فقرة غنائية ضمن فعاليات مهرجان "Joy Awards"، على خشبة المسرح أمام طليقها طارق العريان.

تنافس هذه الأغنية عن فئة الموسيقى على جائزة أفضل أغنية، وحققت هذه الأغنية أعلى نسب المشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" من أحدث ألبوماتها الغنائية "لحقت نفسي".

يشارك في الحفل نخبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفية والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة حضور حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم.

توافد عدد كبير من نجوم الفن على حضور فعاليات مهرجان "Joy Awards" في دورته الـ 4، المقام في المملكة العربية السعودية، على مسرح أبو بكر سالم.