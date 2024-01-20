حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي فوزًا مثيرًا على غريمه الزمالك في عقر داره بنتيجة 70-69، في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر المصري لكرة السلة والذي اقيم على صالة نادي الزمالك.
سيطر الزمالك على مجريات اللعب في أول 3 فترات، ولكن خبرة لاعبي الأهلي حسمت اللقاء في آخر 50 ثانية بتعويض الفارق وتحقيق الفوز في آخر 9 ثواني والذي شهد أول تقدم للفريق الأحمر.
انتهت الفترة الأولى لصالح الزمالك 21-17 و الفترة الثانية 40-26 وفي الفترة الثالثة عاد الأهلي وقلص الفارق لتنتهي الفترة بنتيجة 57-48 لصالح الزمالك والفترة الرابعة وقلص الفارق إلى 6 نقاط بتفوق الزمالك 69-63 وفي أخر 50 ثانية نجح الأهلي في تقليص الفارق والتقدم قبل النهاية بـ9 ثوان فقط، في الدقيقة 70-69، ليحصد الفوز في المباراة.
ويلتقي فريق سلة الأهلي في اللقاء المقبل مع المصرية للاتصالات بينما يلتقي الزمالك مع الجزيرة في نفس اليوم الثلاثاء 23 يناير الجاري.
البوابة سبورت
سلة الأهلي تهزم الزمالك في عقر داره بدوري السوبر
حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي فوزًا مثيرًا على غريمه الزمالك في عقر داره بنتيجة 70-69، في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر المصري لكرة السلة والذي اقيم على صالة نادي الزمالك.