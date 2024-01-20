سلة الأهلي تهزم الزمالك في عقر داره بدوري السوبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي فوزًا مثيرًا على غريمه الزمالك في عقر داره بنتيجة 70-69، في لقاء الجولة الثانية من منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر المصري لكرة السلة والذي اقيم على صالة نادي الزمالك.

سيطر الزمالك على مجريات اللعب في أول 3 فترات، ولكن خبرة لاعبي الأهلي حسمت اللقاء في آخر 50 ثانية بتعويض الفارق وتحقيق الفوز في آخر 9 ثواني والذي شهد أول تقدم للفريق الأحمر.

انتهت الفترة الأولى لصالح الزمالك 21-17 و الفترة الثانية 40-26 وفي الفترة الثالثة عاد الأهلي وقلص الفارق لتنتهي الفترة بنتيجة 57-48 لصالح الزمالك والفترة الرابعة وقلص الفارق إلى 6 نقاط بتفوق الزمالك 69-63 وفي أخر 50 ثانية نجح الأهلي في تقليص الفارق والتقدم قبل النهاية بـ9 ثوان فقط، في الدقيقة 70-69، ليحصد الفوز في المباراة.

ويلتقي فريق سلة الأهلي في اللقاء المقبل مع المصرية للاتصالات بينما يلتقي الزمالك مع الجزيرة في نفس اليوم الثلاثاء 23 يناير الجاري.