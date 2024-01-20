محافظ الأقصر يشهد تسليم 20 منزلا بعد إعادة تأهيلهم.. صور

افتتح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، مشروع تطوير وتنمية قرية نجع العرب بمركز أرمنت، كما تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الصغيرة التي تهدف إلى تحقيق دخل مستدام وبما يتناسب مع البيئة المحيطة وأهمها مشروع تسليم رؤوس الماشية للأسر الأكثر احتياجا بالقرية، فضلاً عن تسليم عدد من الأكشاك.

كما تفقد المحافظ، معرض المشروعات المتناهية الصغر لعدد 100 مشروع أعمال حرفية ويدوية وأعمال أخرى وعدد 5 أكشاك بالبضاعة والثلاجة لتحقيق دخل مستدام.

وشمل المشروع، تسليم عدد 20 منزلا بعد إعادة تأهيلهم ورفع كفائتهم وتوصيل المياه والكهرباء لهم، بالإضافة إلى تجهيزهم بالأثاث اللازم والأجهزة الكهربائية وفرشهم بالكامل (غرفة نوم ـ غرفة أطفال ـ مطبخ ـ أنتريه ـ ثلاجة ـ غسالة ـ بوتاجاز)، كما تم تسليم عدد 11 سماعة طبية للمستحقين، و11 كرسي متحرك لذوي الهمم و6 أطراف صناعية، وتوزيع 1000 لحاف وبطانية وطن لحوم على الحالات المستحقة بالقرية، بمساهمة من وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة وخدمة أهالي القرية وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع عليهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالقرية وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان ومحافظة الأقصر.

حضر الافتتاح، كلاً من المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي، والمهندس أمجد عبد الرازق غنيم رئيس شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية، والمهندس أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والمهندس حسام القباني مؤسس جمعية الأورمان وعضو مجلس الإدارة، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، ومحمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مستشفى شفاء الأورمان، والعميد إبراهيم كمال مدير المشروعات بمؤسسة الأورمان بالأقصر، وعدد من قيادات قطاع البترول ومحافظة الأقصر.

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