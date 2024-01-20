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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس أفريقيا 2023.. تونس ومالي "حبايب" بهدف في الشوط الأول

منتخب تونس
منتخب تونس
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حسم التعادل بهدف نتيجة الشوط الأول من مباراة منتخب تونس ونظيره مالي في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب أمادو جون كوليبالي في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا التي تقام  في كوت ديفوار.

افتتح لاسين سينايوكو التسجيل لمنتخب مالي في الدقيقة 10 وأحرز حمزة رفيعة هدف نسور قرطاج في الدقيقة 20 

وأعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس التشكيل الذي يخوض به مواجهة منتخب مالي.

خسر المنتخب التونسى من ناميبيا بهدف  فى الجولة الأولى من منافسات الكان، بينما حقق منتخب مالي الفوز بثنائية على منتخب جنوب أفريقيا.

جاء تشكيل تونس كالتالي:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد

خط الدفاع: وجدي كشريدة - علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي

خط الوسط: عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان - إلياس السخيري.

خط الهجوم:  يوسف المساكني - حمزة رفيعة - إلياس عاشوري

في المقابل أعلن إيرك شيل المدير الفني لمنتخب مالي التشكيل الذي يخوض به مواجهة نظيره نسور قرطاج.

وجاء تشكيل مالي كالتالي:

حراسة المرمى: ديارا.

خط الدفاع: تراوري – كوياتي – نياكاتي - ساكو.

خط الوسط: كوليبالي – ساماسيكو – هيدارا.

خط الهجوم: دومبيا – سينايكو – كويتا.

منتخب تونس منتخب مالي كأس أمم أفريقيا يوسف المساكني