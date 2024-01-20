نائب بالشيوخ: أداء وزير التموين يضع الدولة أمام عقبات

قال النائب مجدي عبد الرحيم، عضو مجلس الشيوخ ، أن أداء وزارة التموين المؤسف يضع دائما المشاكل والعقبات أمام القيادة السياسية بسبب أزمة غلاء الأسعار المتكررة وعدم قدرة الوزارة علي مواجهة بسبب ضعف الطاقات البشرية في الوزارة وقلة عدد المفتشين علي الاسعار وقلة الموارد بالوزارة الأمر الذي جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحرك بإصدار هذه الحزمة لمواجهة هذه التحديات لانه يضع المواطن البسيط نصب أعينه.

وتابع عبد الرحيم في تصريح خاص لـ البوابة نيوز،اليوم أن مسؤولية هذا الغلاء تقع علي المواطن كما تقع علي الدولة لانه لا يتصرف في هذه الأزمة بالشكل الصحيح ولابد علي وسائل الإعلام أن تسلط الضوء اكتر علي طرق الاستغناء وكيفية التصرف لحين عبور هذه الأزمة لا يمكن الاستلام بهذا الشكل لتجار الذين لا يرعون الفترة الحرجة التي تمر بها مصر فالحروب مشتعلة علي جميع حدودنا ومصر مستهدفة من أعداء كثيرة وهناك في الداخل من يعمل علي تصدير الازمات في وجه الدولة .

وتابع عضو مجلس الشيوخ ، لابد أن نوقف جميعا بجانب قيادتنا الرشيدة في هذا الوقت الصعب.