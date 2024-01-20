الأهلي في الإمارات.. تفاصيل المران الأول للمعسكر الخارجي "صور"

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريبات متنوعه للاعبين، في أول مران للفريق الأحمر بمعسكر الأهلي في الإمارات، والذي اقيم على ملعب الشرطة في إمارة عجمان مع بداية المعسكر الخارجي.

وشهد المران الأول للأهلي في الإمارات بعض التدريبات الترفيهية في تقسيمة مصغرة لكرة اليد بين اللاعبين وأدى الفريق التدريبات المتنوعة بالكرة ضمن فقرات المران الذي أقيم مساء اليوم .

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى مطار دبي عصر اليوم السبت، ومنه مباشرة إلى إمارة عجمان للإقامة ويخوض الأهلي خلال معسكر الإمارات مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة فريق الأخدود السعودي يوم 23 يناير الجاري، ثم يواجه الكويت الكويتي 27 من الشهر الجاري.

وضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى الإمارات لخوض المعسكر الخارجي كلا من: مصطفي شوبير - مصطفى مخلوف - حازم جمال - رامي ربيعة - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر- معتز محمد - أحمد عابدين - عبد الجواد جوده - محمد مجدي أفشة - احمد طعيمه - مصطفى أبو الخير - حسين الشحات - ابراهيم حكم - محمد الضاوي كريستو - عمرو السولية - أنتوني موديست - وسام أبو علي - يوسف عبد الحفيظ - اسلام عبد الله - مازن أسامة - أكرم توفيق - فارس خالد.