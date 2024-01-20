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السبت 20 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 15سنة لمسجل خطر في حيازة مواد مخدرة بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 15سنة في حيازة المواد المخدرة بالمطرية. 

وكان الأجهزة الأمنية تلقت معلومات قيام المتهم بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التاكد من صحة المعلومات الواردة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم داخل مسكنه وبتفتيشه غير بحيازته علي 30قرص من الترامادول و2 كيلو من الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي. 

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بهدف الربح منها والهاتف من اجل الاتصال بزبائنه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 

مسجل خطر محكمة جنايات القاهرة حيازة المواد المخدرة بالمطرية الترامادول الحشيش