معسكر الأهلي في الإمارات .. تدريبات بدنية قوية لحراس المرمى

قاد البلجيكي ميشيل يانكون، مدرب الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات خاصة ومران قوي لثلاثي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال على هامش التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب نادي الشرطة بالإمارات في معسكر الأهلي بالإمارات.

أدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق تدريبات بدنية وفنية منفردة خلال مدة المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم، وشهدت التركيز على الكرات العرضية وتحركات الحراس.

وصلت بعثة الفريق إلى مطار دبي عصر اليوم السبت، ومنه مباشرة إلى إمارة عجمان للإقامة ويخوض الفريق خلال المعسكر مباراتين وديتين للإعداد للمرحلة المقبلة.

ضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى الإمارات لخوض المعسكر الخارجي كلا من: مصطفي شوبير - مصطفى مخلوف - حازم جمال - رامي ربيعة - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر- معتز محمد - أحمد عابدين - عبد الجواد جوده - محمد مجدي أفشة - احمد طعيمه - مصطفى أبو الخير - حسين الشحات - ابراهيم حكم - محمد الضاوي كريستو - عمرو السولية - أنتوني موديست - وسام أبو علي - يوسف عبد الحفيظ - اسلام عبد الله - مازن أسامة - أكرم توفيق - فارس خالد.