معسكر الأهلي بالإمارات.. كولر يجتمع باللاعبين في ملعب "الشرطة" قبل المران الأول

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الأول للفريق بمعسكر الإمارات الذي انطلق على ملعب الشرطة بإمارة عجمان.

حرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين لعدة دقائق قبل انطلاق المران عن أهمية المعسكر، وضرورة التركيز لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة قبل الارتباطات المقبلة.

وصلت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى مطار دبي عصر اليوم السبت، ومنه مباشرة إلى إمارة عجمان للإقامة مع بداية المعسكر الخارجي.

يخوض الأهلي خلال معسكر الإمارات مباراتين وديتين مع فريق الأخدود السعودي يوم 23 يناير الجاري، ثم يواجه الكويت الكويتي 27 من الشهر الجاري.

وكلف مجلس إدارة الأهلي خالد بيبو، مدير الكرة، للقيام بأعمال رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات خلال معسكر الفريق الأول، وحرص بيبو على إنهاء كافة الترتيبات اللازمة للمعسكر ومتطلبات الجهاز الفني والإداري وملاعب التدريب؛ فضلًا عن التنسيق الكامل للمباريات الودية وكافة الأمور التنظيمية خلال المعسكر.

ويخوض الأهلي معسكر الإمارات دون لاعبيه الدوليين المشاركين مع منتخبات بلادهم في أمم أفريقيا، حيث يتواجد 7 لاعبين من الأهلي في المنتخب الوطني الأول وهم: "محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وإمام عاشور ومروان عطية وياسر إبراهيم ومحمود كهربا.

كما يتواجد الثلاثي الأجنبي مع منتخبات بلادهم فى البطولة ذاتها، وهم التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج، فضلاً عن انضمام الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس للمنتخب الأولمبي الذى يخوض دورة ودية حالياً بالإمارات، لذا قرر الجهاز الفني تصعيد 10 لاعبين من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الحالية.