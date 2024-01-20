صدر حديثًا عن دار روافد للنشر والتوزيع كتاب " تجليات الحب والجنس في التراث المصري القديم " للكاتب شريف الصيفي، ومن المقرر أن يتم طرحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 ، والذي سينطلق يوم 25 يناير الجاري بأرض مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحمل كلمة ظهر الغلاف :"يبحِر إلى المكان الذي يوجد فيه الكتاب، وينجح في الحصول عليه بعد أن يقتل حرَّاسه من الأفاعي والعقارب، وأمسك أخيرًا بالكتاب بيده وبدأ يقرأ منه، فسُحِرت السماوات والأرض والعالم السفلي والجبال والبحار، وتكشَّف له ما تقوله طيور السماء وديدان الأرض، وأسماك النهر والماشية في المراعي، وقرأ تعويذة أخرى فرأى إله الشمس "رع" مع آلهة التاسوع، ورأى القمر في عليائه وكل نجوم السماء بهيئتها، وأشرك زوجته في قراءة الكتاب، في هذه الأثناء اكتشف الإله "تحوت" ما فعله "ناو نفر كا بتاح"، فتقدَّم بشكوى ضده أمام "رع"، لأنه سلب كتابًا من خزانته وقتل حرَّاسها، وصدر أمر إلهي بمنع "ناو نفر كا بتاح" وأسرته من الوصول بأمان إلى منف، وفي الطريق أغرق الطفل أولا ثم أتبعه بالزوجة، وقام بدفنهما في قفط، ومن فرط حزنه على زوجته وابنه أقدَم على الانتحار بعد أن ربط الكتاب بإحكام على جسده ثم قفز في النهر، وعادت السفينة بجثَّته إلى منف، وهناك أقيمت له مراسيم جنائزية بمشاركة الملك، وأُنزِل في نعشه إلى القبر، وختمت "إهورت" حديثها للأمير "ستني" قائلة: "انظر، لقد حدثت كل تلك الأحداث الشريرة لنا بسبب هذا الكتاب الذي تريد الحصول عليه. بسبب هذا الكتاب سُلِبَت حياتنا على الأرض".

شريف الصيفي هو كاتب ومترجم مصري ألماني ، خريج كلية التربية، قسم الألماني عام 1987.، درس اللغات المصرية والسامية القديمة في جامعتي ماربورج وجوتنجن بألمانيا.، ويعمل مترجمًا وكاتبًا حرًّا في برلين، وعضو اتحاد الآثاريين الألمان، وعضو مشروع (متاحف في الدلتا) بجامعة هومبولت في برلين.

صدر له العديد من الترجمات ومنها كتاب الخروج في النهار كتاب الموتى الخروج في النهار كتاب الموتى، و فلسفة البحر ومتون الأهرام ، وكتاب الطريقين ، ومتون التوابيت متون التوابيت.