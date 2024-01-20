برلماني: إعلان الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني خارطة طريق نحو الجمهورية الجديدة

أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، هو بمثابة خارطة طريق شاملة للعمل الوطني نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتدعم مسار التنمية والبناء الذي تسلكه الدولة، وتعبر عن طموحات المواطنين

وأضاف وهية، خلال مداخلة عبر القناة الأولي، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني كانت بمثابة خطى ثابتة نحو أهداف قومية وقوام مشتركة بين كافة مكونات المجتمع على اختلاف أطيافهم، لافتا إلي أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة السياسية والدولة على تنفيذ كل ما يدعم مصلحة الوطن ويخدم المواطن، كما أنها تمنح جدية للحوار في مرحلته المقبلة،

وأشار إلى أن الحوار الوطني كان النواة الحقيقية لخطط طموحة من أجل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تواجه التحديات الصعبة التي يعاني منها المجتمع، لافتا إلى أنه يجب بسرعة تنفيذ تلك التوصيات فى أقرب وقت وما سيتم الاتفاق بشأنه فيها، نظراً لأن الأوضاع الحالية لا تتحمل أية تأخير فى معالجة التحديات الموجودة.