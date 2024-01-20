بعد فضيحة الرسائل الخارجة.. صلاح محسن لاعب يعلن سرقة حسابه على إنستجرام

علق صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التسريبات التي انتشرت في الساعات الأخيرة والرسائل غير الأخلاقية التي نشرتها زوجته.

نشر صلاح محسن إستوري عبر حسابه الرسمي على إنستجرام أكد فيه أن حسابه تعرض للسرقة وأنه اتخاذه الإجراءات القانونية.

وكتب صلاح محسن: حسبي الله ونعم الوكيل يا جماعة الأكونت مكنش معايا وأنا مش مجنون عشان هنزل حاجة لنفسي أنا هفضل مركز في مستقبلي والشخص اللي بيسرق الأكونت وبيعملي شات أنا هاتخذ معه إجراءاتي القانونية.

بدأت الأزمة خلال الساعات الماضية بعد نشر صور "سكرين شوت" لرسائل وصور "خارجة" للاعب الأهلي خلال تواصله مع فتيات عبر رسائل إنستجرام، وحاول صلاح محسن حذف الصور إلا أنه فقد السيطرة تماما على الحساب وارتفع معدل نشر صور الرسائل عبر المنشورات وخاصية "الإستوري".

وأصبح صلاح محسن خارج حسابات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد خروجه من الحسابات المدرب مارسيل كولر ورفضه الدخول في صفقة تبادلية مع عمر كمال عبدالواحد.