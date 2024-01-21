حجز صاحب مخبز لاتهامه بحيازة 1،5 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء بالأميرية

أمرت جهات التحقيق بالأميرية، اليوم، بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات لاتهامه بحيازة، كمية من الدقيق البلدي المدعم داخل مخزن، بغرض طرحها بالسوق السوداء ولتحقيق أرباح غير مشروعة، كما طالبت بتحريات المباحث حول الواقعة.

كانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية) لقيامه بالتصرف فى كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم بدون وجه حق والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة وبيعها بالسوق السوداء والتربح من فرق الأسعار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخبز على (1،450 طن دقيق بلدى مدعم) وبمواجهته اعترف بقيامه بالتصرف فى حصة الدقيق المشار إليها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.