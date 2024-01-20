أمم أفريقيا 2023.. أنجولا تفوز على موريتانيا بثلاثية مقابل هدفين

فاز المنتخب الأنجولي، على نظيره موريتانيا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد السلام، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

تقدم منتخب أنجولا بهدف اللقاء الأول عن طريق جاسينتو مووندو دالا في الدقيقة30، وتمكن المنتخب الموريتاني من معادلة الدقيقة في الدقيقة 43 عن طريق عمار سيدي بونا.

واستعاد المنتخب الأنجولي تقدمه مرة أخرى عن طريق جاسينتو مووندو في الدقيقة 50، وعززت أنجولا تقدمها بالهدف الثالث في الدقيقة 53 عن طريق ديفي ميغيل فييرا، وحاولت موريتانيا العودة للقاء مرة أخرى، لتسجل الهدف الثاني عن طريق موريتان أبوبكاري كويتا في الدقيقة 58.

الفوز رفع رصيد المنتخب الأنجولي للنقطة الرابعة في وصافة المجموعة الرابعة، فيما ظل المنتخب الموريتاني في المركز الأخير دون نقاظ، ويتصدر المنتخب البوركيني المجموعة برصيد 4 نقاط ويأتي المنتخب الجزائري رابعا في برصيد نقطتين.