أول رد فعل من الأهلي بعد "الرسائل غير الأخلاقية" لصلاح محسن

تسيطر حالة من الغضب على مسؤولي النادي الأهلي، تجاه صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بعد "فضيحة" الرسائل الشخصية التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب خلاف مع زوجته.

نشرت زوجة صلاح محسن، بعض الاسكرينات الخاصة باللاعب والرسائل السرية وفيها الحديث بشكل "خارج" وغير لائق مع الأشخاص الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين مسئولي الأهلي والجماهير ضد صلاح محسن الذي اصبح غير مرغوب في بقائه بالفريق في ظل غير الالتزام ودخوله في أزمات .

واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على رحيل صلاح محسن خلال فترة الانتقالات الشتوية بشكل نهائي أو توجيه الشكر له وفسخ عقده.

يذكر أن صلاح محسن رفض الانتقال إلى صفوف مودرن فيوتشر في صفقة تبادلية مع عمر كمال عبدالواحد وطلب الرحيل مجانا وفسخ عقده من طرف واحد.