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السبت 20 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يسقط بثلاثية مقابل هدف أمام الوحدة الإماراتي في مباراة ودية

هدف الوحدة الثالث
هدف الوحدة الثالث
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سقط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام نظيره الوحدة الإماراتي، ضمن  نصف نهائي بطولة الوحدة الودية.
 

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي، ليتقدم الفريق الإماراتي في أحداث الشوط الثاني بثلاثية دون رد قبل أن يحرز محمد أشرف روقا هدف الزمالك الوحيد، في الدقيقة 86 من علامة الجزاء.

 

وتأهل الوحدة الإماراتي للمباراة النهائية ليلتقي مع نظيره الاتفاق السعودي.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى : محمد عواد 

خط الدفاع :عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا- محمد أشرف " روقا"- محمد السيد.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومحمود علاء ومصطفى الزناري وحاتم سكر وأحمد زكي وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام بيسو و إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وعمار ياسر.

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