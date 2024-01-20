غيابات عديدة في قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ريال بيتيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل فريق برشلونة، غدًا الأحد، ضيفًا على نظيره ريال بيتيس بملعب بينيتو فيامارين، وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة البلوجرانا لمواجهة بيتيس، غيابات عديدة بسبب الإصابة، أبرزها، مارك أندريه تير شتيجن، ماركوس ألونسو، جواو كانسيلو، إينيجو مارتينيز، أندرياس كريستنسن، بابلو جافي، رافينيا.

ويتواجد بقائمة المباراة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والهولندي فرينكي دي يونج، والمدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو.

ويحتل برشلونة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، بينما يأتي ريال بيتيس ثامنًا وفي رصيده 31 نقطة.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيس

حراسة المرمى: إيناكي بينيا، أسترالاجا، دييجو كوشين.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، فيتور روكي، سيرجي روبيرتو، جول كوندي، كوبارسي، هيكتور فورت.

خط الوسط: بيدري جونزاليس، أوريول روميو، فرينكي دي يونج، إيلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز.

وفي الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس، لامين يامال، مارك جويو.