بعد سنوات من الغياب.. ظهور نجاة الصغيرة في مهرجان Joy Awards 

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، عن مفاجأة مهرجان Joy Awards في دورته الـ 4، المقام على مسرح أبو بكر سالم في المملكة العربية السعودية.

وقالت: "النهاردة مفاجأة حفل Joy Awards في السعودية نجاة، هتشوفوا نجاة الصغيرة النهاردة"، وظهرت الإعلامية بوسي شلبي بإطلالة متميزة مرتدية فستانًا طويلًا ذا أكمام مكشوفة باللون اللافندر، ووضعت مكياجًا متناسقًا مع لون بشرتها.

بوسي شلبي

يشارك في الحفل نخبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفية والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة حضور حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم.