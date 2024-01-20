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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية السورية: العدوان على دمشق يكشف الطبيعة الإجرامية للصهاينة

الخارجية السورية
الخارجية السورية
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أفادت قناة الإخبارية فى نبأ عاجل، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية السورية، أكدت أن العدوان الإسرائيلي على دمشق ومايقوم به الاحتلال من إبادة جماعية في فلسطين المحتلة يثبت طبيعته الإجرامية.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 106 إلى أكثر من 24900 شهيد، و62300 جريح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيداً، و280 جريحاً، ما يرفع عدد الضحايا منذ بدء الاحتلال عدوانه على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 24927 شهيداً، و62388 جريحاً، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الخارجية السورية ابادة جماعية طبيعته الإجرامية