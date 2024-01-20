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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علوم سياسية: إيران تسعى لزيادة نفوذها في المنطقة العربية

الدكتور جمال عبد
الدكتور جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية
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أكد الدكتور جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية، إن إيران تشعر في الفترة الأخيرة بالقوة، الأمر الذي يجعلها تسعى الى زيادة نفوذها في المنطقة بمطاردة الولايات المتحدة الامريكية.

وأشار "عبد الجواد"، خلال مداخلة لبرنامج "الشرق الأوسط"، والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن إيران تستغل الكيانات والجماعات الميلشياوية من أجل توسيع نفوذها، لافتا إلى أن الصراعات طفيفة في المنطقة، ولكن لها الأثر الكبير في الصراع الحالي.

وأوضح أن قضية فلسطين قضية عادلة، حيث أظهرت الأزمة الأخيرة أن كافة شعوب العالم تساند الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي.

ونوه أستاذ العلوم السياسية بأن حرب إسرائيل على قطاع غزة، جعلت المجال خصبًا بالنسبة لتدخلات كثيرة من قبل أطراف تزيد من توسيع سيطرتها في المنطقة.
 

إيران قضية فلسطين العدوان الإسرائيلي