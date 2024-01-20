دورة تدريبية لفنيي تشغيل الصرف الصحي بشركة "مياة الفيوم"

قال المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أن الإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية نظمت دورة تدريبية تحت مسمى معالجة الحمأة ( فني تشغيل صرف درجة ثالثة ) ضمن برنامج المسار الوظيفي للعاملين المرشحين للترقية للعام المالي ٢٠٢٤

وخلال الدورة التدريبية والتي استمرت ثلاثة ايام متتالية، بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة أكد النجار حرص الشركة على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين مما يساعد على رفع كفائتهم و تطوير مهاراتهم الوظيفية مما يؤدى الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك ضمن توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ آليات فعالة لتدريب وتقييم العاملين وفقا لإطار الجدارات الفنية للشركة القابضة، للارتقاء بقدرات ومهارات العاملين وتطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى.



وقامت الدكتورة إيمان السيد إبراهيم مدير إدارة شئون البيئة بقطاع المعامل والمدربة بالشركة بشرح وعرض معنى الحمأة و أنواعها ومصادرها و خصائصها و كيفية التخلص من الحمأة بطريقة آمنة أو إعادة إستخدامها مع مراعاة الشروط الصحية والبيئية وكيفية متابعة التشغيل عن طريق اجراء التحاليل وتدوين البيانات الخاصة بها بالسجلات .

واستخدمت فى الشرح عرض تقديمى عن معالجة الحمأة وتم عرض فيديوهات تشرح أنواع الحمأة وطرق معالجتها المختلفة، كما تم تطبيق أنشطة تفاعلية بين المتدربين لتساعد على توصيل المادة العلمية بطريقة سهلة وبسيطة

وأضاف الدكتور محمود الغندقلي مدير عام الإدارة العامة للتدريب أن الدورة التدريبية تهدف الى تعريف العاملين بقطاع الصرف الصحي بطرق معالجة الحمأة وكيفية التعامل معها ومع مشاكل التشغيل بمحطات معالجة الصرف الصحي والتشغيل الأمثل لها.

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