برلماني: تنفيذ المخرجات على أرض الواقع يعزز قيمة الحوار الوطني لدى المواطنين

أشاد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب ومقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، بإعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، مشيرًا إلى أن هذا يأتي تأكيدا على حرص الحكومة وجديتها في تنفيذ كافة المخرجات والتوصيات إيمانا بقيمة الحوار وأهميته في حل مشكلات التي تشغل حيز من اهتمام المواطن المصري.

وأكد "عاشور" ، أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يمثل الخطوة الأخيرة نحو حل المشكلة موضوع البحث في كافة الملفات التي تم التنافس حولها في المحاور الثلاثة سواء السياسية أو الاقتصادية أو المجتمعية على مائدة الحوار في الطور الأول من المناقشات، حيث تم اختيار الملف الذي بحاجة إلى دراسة متكاملة بعدها تم فتح حوار مجتمعي موسع تم تبادل فيه كافة الأفكار والمقترحات وتم صياغة حلول في هيئة توصيات وتبقى الدور الاخير على الحكومة وهو التنفيذ الفعلي .

ولفت الى أن تنفيذ المخرجات على أرض الواقع يعزز من قيمة الحوار الوطني لدى المواطنين ويعزز ثقتهم في قيادتهم السياسية التي ما زالت حريصة على استكمال خطى الحوار للمضي معا نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد أن توجيهات مجلس الوزراء بطرح وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطن، سيعزز من ثقل آليات تنفيذ محددات وأولويات العمل الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة والمتصاعدة على كافة الاقتصاديات بما فيها مصر.