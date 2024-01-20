برلمانى: إعلان الحكومة الخطة التنفيذية للحوار الوطنى يؤكد توافر إرادة تحقيق مستهدفاته

أكد أشرف ابو الفضل عضو مجلس النواب أن استجابة الحكومة لمتابعة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ورصد إجراءات وبرامج عملها، تؤكد حرصها على نجاح الحوار وتوافر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق مستهدفاته.

وأضاف " ابوالفضل " ان صدور الخطة التنفيذية للحوار الوطنى قرار يتسم بالرشد والوعى السياسى ويشير إلى جدية الحوار الوطني منذ الدعوة إليه، وأنه يأتي إيمانا من أهمية فتح قنوات للتواصل والحوار مع جميع القيادات والتيارات المختلفة، لوضع رؤى تستهدف المصلحة العليا للبلاد.

وأردف: "المتابعة الدقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجلسات ومخرجات الحوار الوطني سواء كانت تنفيذية أو تشريعية في المحاور المختلفة، تؤكد أننا أمام حلول واقعية للعديد من المشكلات التي تواجه مصر في هذه المرحلة، والوصول إلى هذه المرحلة من النتائج الإيجابية للحوار الوطني وتوجيه الرئيس من خلال صلاحياته القانونية والدستورية لبحث آليات التعامل معها، يعني أن الحوار حقق نجاحا كبيرا لصالح الوطن والمواطنين".