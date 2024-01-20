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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس أفريقيا 2023 .. المساكني وعاشوري يقودان هجوم تونس أمام مالي

منتخب تونس
منتخب تونس
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أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس التشكيل الذي يخوض به مواجهة نظيره منتخب مالي فى العاشرة مساء اليوم السبت على ملعب أمادو جون كوليبالي في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا التي تقام  في كوت ديفوار.

خسر المنتخب التونسى من ناميبيا بهدف  فى الجولة الأولى من منافسات الكان، بينما حقق منتخب مالي الفوز بثنائية على منتخب جنوب أفريقيا.

جاء تشكيل تونس كالتالي:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد

خط الدفاع: وجدي كشريدة - علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي

خط الوسط: عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان - إلياس السخيري.

خط الهجوم:  يوسف المساكني - حمزة رفيعة - إلياس عاشوري

بينما تواجد علي معلول لاعب الأهلي وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على دكة البدلاء لمنتخب نسور قرطاج. 

جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس منتخب تونس منتخب مالي كأس أمم أفريقيا