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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

طعنة نافذة بالصدر.. غدا محاكمة متهم بقتل شاب بسلاح أبيض بالوايلي

أرشيفية
أرشيفية
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 تنظر محكمة جنايات القاهرة غداً الاحد ،  محاكمة المتهم بقتل شاب بطعنة نافذة بالصدر بسلاح ابيض سكين بسبب خلافات نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة الوايلي ، وكانت اجلت في وقت سابق محاكمة المتهم لجلسة 21 يناير للاطلاع.

كان قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها عاملا مصابا بجرح نافذ وتوفى متأثرًا بإصابته، وبالانتقال وسؤال والده قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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