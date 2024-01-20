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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غدا.. محاكمة 57 متهماً في “اللجان النوعية”

أرشيفية
أرشيفية
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تستكمل غدا الاحد، محكمة الجنايات محاكمة 57 متهما، في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصـر أمـن الـدولـة المعروفة إعلاميًا باللجان النوعية للاخوان، وذلك بقضية الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل. 

أسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

محكمة الجنايات حصـر أمـن الـدولـة اللجان النوعية للاخوان