برلماني يطالب بتعزيز الدور الشعبي والحكومي في مواجهة محتكري السلع

قال النائب محمد يسري عباده عضو مجلس النواب، إن المرحلة الخالية تستدعي من الحميع الوقوف صفًا واحدًا خلف الوطن، والالتزام بالمسؤولية والتحلي بالضمير الوطني للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأوضح يسري عباده، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" أن هناك حالة من العشوائية تضرب الأسواق في ظل غياب الرقابة الحكومية، تزامنًا مع حالة كبيرة من الجشع والاحتكار للكثير من السلع.

وأشار إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد لكل من يتلاعب بقوت المواطنين، مع ضرورة تعريز الوعي الشعبي بأهمية الإبلاغ عن محتكري السلع والمضاربين على العملات خارج إطار البنوك .

وثمن عباده توجيهات الرئيس السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات، لافتًا إلى أنها خطوة مهمة تخفف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمي.