سوريا تدعو مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

دعا نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف العدوان على الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صباغ أمام القمة الـ 19 لرؤساء وقادة بلدان حركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا.

وأكد صباغ أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستخدمة شتى أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة المحرمة دوليا، مما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، أغلبيتهم من النساء والأطفال.

وجدد صباغ إدانة سوريا بأشد العبارات للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مجددا دعم بلاده للخطوة المهمة التي اتخذتها جنوب إفريقيا لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي بجرم الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.

وأكد صباغ وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه لحصوله على حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأعرب صباغ عن تقدير بلاده لدعم بلدان حركة عدم الانحياز لحقها الثابت والراسخ في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل، واستعادته كاملًا حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967.

وأكد تطلع سوريا لمواصلة بلدان الحركة بدعمها أيضا في منع أعمال العدوان الإسرائيلي المتكررة على أراضيها، وكان آخرها العدوان الذي وقع صباح اليوم والذي استهدف مبنى سكنيا في العاصمة دمشق.