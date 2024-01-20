سامسونج وGoogle Cloud يعززان الذكاء الاصطناعي في سلسلة Galaxy S24

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن تعاونها مع Google Cloud، حيث سيتم تضمين تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من Google في سلسلة هواتف Galaxy S24 الجديدة. يعمل نموذج Google Gemini Pro وتقنية Imagen 2 على تحسين ميزات النصوص والصوت والصورة لتوفير تجربة فائقة لمستخدمي سامسونج.

تتيح تقنية Gemini Pro لفرق التطوير في سامسونج استخدام نموذج متعدد الوسائط بشكل فعّال، مما يتيح للهواتف الذكية فهم وإدارة مختلف أنواع المعلومات. يمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزات متقدمة مثل تلخيص النصوص في تطبيقات Notes ومسجل الصوت ولوحة المفاتيح.

تشمل الشراكة أيضًا تقنية Imagen 2 التي تحول النصوص إلى صور باستخدام Google DeepMind، وتمكن مستخدمي سلسلة Galaxy S24 من تحرير الصور بشكل آمن وسهل الاستخدام.

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيّات عن سلسلة هواتف Galaxy S24 Ultra وGalaxy S24+ وGalaxy S24؛ المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي Galaxy AI، مما يسهم في تمكين الاتصال السلس عبر الترجمة الذكيّة للنصوص والمكالمات، وتعزيز الإبداع بفضل محرّك ProVisual من Galaxy.

توفّر السلسلة الجديدة 7 أجيال من ترقيات نظام التشغيل و7 سنوات من التحديثات الأمنية لمساعدة المستخدمين على تجربة الأداء الأمثل لأجهزة Galaxy الخاصة بهم بشكل موثوق ولفترة أطول. كما حصل هاتف Galaxy S24 على اعتماد UL ECOLOGO وتم قياس بصمته الكربونية والتحقق منها من قبل Carbon Trust.