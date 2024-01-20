أمم أفريقيا 2023.. مدرب الكونغو الديمقراطية: نواجه المغرب بخطة جديدة

تحدث الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، عن المواجهة المرتقبة التي تجمعه أمام المنتخب المغربي، غدًا الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال ديسابر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «منتخب المغرب فاز في المباراة الأولى لكنه لم يتأهل بعد، وسيحاول الفوز في مباراة الغد أيضًا».

وأضاف: «نعرف المنتخب المغربي جيدًا، مثل منتخب السنغال، الذي يمتلك أفضلية أكثر من منتخبات أخرى».

وتابع: «ندرك قوتنا على مستوى الاستحواذ والمرتدات أيضًا، علينا أن نحسن التعامل مع منتخب المغرب الجيد من أجل إنهاء المباراة بالطريقة التي نتمناها».

وأوضح ديسابر: «أغلقنا صفحة مباراة زامبيا، وقمنا بعملنا خلال اليومين الماضيين، وهناك خطة جديدة سنلعب بها في مباراة الغد للدفاع عن حظوظنا في نيل النقاط الثلاث».

وأتم مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية: «لا نريد أن نندم على أي شيء في مباراة الغد، لذلك ربما تكون مباراة مفتوحة، لدينا مجموعة من الإمكانيات التي نريد إبرازها على أرضية الملعب، ولسنا أمام أي ضغط».

يتصدر منتخب المغرب، جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات أمم أفريقيا 2023 برصيد 3 نقاط، ويأتي الكونغو الديمقراطية ثانيًا بنقطة وحيدة، أما زامبيا حل ثالثًا بنفس النقطة، فيما تذيل تنزانيا الترتيب بلا نقاط.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.