إي آند تتصدَّر العلامات التجارية الأسرع نموًا في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلن تقرير Brand Finance Global 500 لعام 2024 عن مجموعة "إي آند" كأسرع علامة تجارية نموًا في مجال التكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا. حققت "إي آند" زيادة بلغت 15% في قيمة محفظة علاماتها التجارية، لتصل إلى 17 مليار دولار في عام 2024، مع نمو سنوي يفوق 50%.

وفي خطوة أخرى نحو الابتكار والتميز، تم تكريم حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند"، باعتباره رائدًا في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، وحصول "اتصالات من إي آند" على لقب أقوى علامة تجارية للاتصالات في العالم لعام 2024.

أكد التقرير السنوي على تطور "إي آند" لتصبح قوة رائدة عالمية في مجالات التكنولوجيا والاستثمار. وأثنى على أدائها الاستثنائي وتحولها من شركة اتصالات إلى مجموعة رائدة في الاستثمار والتكنولوجيا.

حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ "إي آند"، أشاد بالتطور الكبير الذي حققته المجموعة وركز على التزامها بتقديم حلول متطورة وتجارب عملاء مستدامة وابتكارات في الخدمات والمنتجات. وأكد أن رؤية المستقبل التكنولوجي تظهر بوضوح من خلال استمرارهم في استثمار التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.

"اتصالات من إي آند" حافظت على مكانتها كأقوى علامة تجارية في جميع القطاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا للعام الرابع على التوالي، وتصدرت القائمة متفوقة على عدة شركات بارزة في المنطقة.

ديفيد هاي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة براند فاينانس، أشاد برؤية حاتم دويدار وجهوده في تحويل "إي آند" إلى مجموعة رائدة في التكنولوجيا والاستثمار، مؤكدًا على أهمية العلامة التجارية في مساهمة مساعدة التغيير والتحول.