IoT Misr تخوض جولة جديدة خلال مشاركتها في معرض إنترسك دبي

خاضت شركة «IoT Misr»، جولة جديدة لنشر حلولها وتقنياتها للسلامة والأمن وحماية المدن الذكية وتأمين المنشآت والأفراد اعتماداً على أحدث حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال مشاركتها في معرض إنترسك التجاري الرائد عالميًا السلامة والأمن والحماية من الحرائق، في الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024 بمركز دبي التجاري العالمي.

وخلال مشاركتها أستعرضت شركة “IoT Misr”، العديد من القدرات والإمكانيات التي تقدمها الشركة في خدمات انترنت الأشياء للمدن الذكية بشكل عام وخاصة حلول وتقنيات تأمين المدن والمنشآت والأفراد والممتلكات داخل أو خارج المدن الذكية، بما في ذلك أحدث التكنولوجيات المبتكرة واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات السلامة والأمن والحماية المدنية.

وصرح عمرو نور رئيس مجلس إدارة شركة “IoT Misr”، أن الشركة تعتز بما وصلت إليه من ابتكارات وحلول متعددة في مختلف مجالات انترنت الأشياء بما فيها مجال الأمن وتأمين المدن، وهذا ما دفعها للتوسع في استعراض حلولها بمختلف الأسواق، وذلك بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية ولا سيما تلك الشراكة التي تفتخر بها “IoT Misr” مع “دل تكنولوجيز”.

ومن جانبه، قال عبد الوهاب نبيل، مدير أعمال شركة IoT Misr، إن الشركة تحرص على مواصلة تطوير خدماتها بالتعاون مع كبرى المؤسسات والشركات الدولية، وقد لاقت حلولها إقبالاً كبيراً منذ أن بدأت أعمالها في السوق المصري، واليوم تواصل الشركة توسعاتها في دبي بالتعاون مع “دل تكنولوجيز” العالمية الرائدة، وذلك لاستكشاف فرص جديدة في المنطقة العربية.

وتشمل حلول IoT Misr العديد من خدمات إنترنت الأشياء المبتكرة لتمكين المدن والبيئات الذكية، حيث تمكين المدن والبيئات من تعزيز استخدام الموارد وتقليل النفايات وتعزيز الاستدامة الشاملة، بالإضافة إلى الإدارة الذكية لحركة المرور وأنظمة الإضاءة الذكية لتقليل استهلاك الطاقة والازدحام المروري وانبعاثات الكربون.

كما تضم خبرات IoT Misr مختلف القطاعات الصناعية، حيث تتمكن من دمج الآلات والمعدات وأنظمة الإنتاج، وتعمل على المراقبة في الوقت الفعلي والصيانة الاستباقية وإدارة الأصول عن بُعد لتعزيز قدرات الصناعات على تحسين استهلاك الطاقة وتقليل الأعطال وتبسيط العمليات، وإتاحة سبل مراقبة المعايير البيئية في الوقت الفعلي مثل جودة الهواء وجودة المياه وجودة التربة.