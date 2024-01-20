أمم أفريقيا 2023.. مابولولو يقود هجوم أنجولا أمام موريتانيا

أعلن بيدرو جونسالفيس، المدير الفني لمنتخب أنجولا، التشكيل الرسمي لمواجهة موريتانيا، في المباراة التي تجمعهما بعد قليل على استاد السلام، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ويقود مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، هجوم المنتخب الأنجولي في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: نيبلو.

خط الدفاع: أيدي أفونسو، كيالوندا جاسبر، جوناثان مانانجا، نوريو فورتونا.

وسط الملعب: شو، فريدي، جيلبرتو.

الهجوم: زيني، مابولولو، جيلسون دالا.

على الجهة الأخرى جاء تشكيل موريتانيا على النحو التالي:

المرمى: بابكر نياس.

الدفاع: عالي أعبيد – عمر جاساما – الأمين با – جسوما فوفانا

الوسط: محسن بده – نوح محمد العبد – أبو بكاري كويتا

الهجوم: أعمر سيدي بونا – إبنو با

وتعادل منتخب أنجولا مع الجزائر في الجولة الأولى، بينما خسر موريتانيا أمام بوركينا فاسو، وفي المباراة الثانية للمجموعة تعادل منتخب الجزائر منذ قليل مع بوركينا فاسو بهدفين لكل فريق.