منصة «i supply» لتوزيع الأدوية تحقق حجم أعمال بمليار جنيه في مصر

أعلنت المنصة الرقمية i’SUPPLY المتخصصة في توزيع الأدوية والربط بين شركات الأدوية وتجار الجملة من جهة والصيدليات الصغيرة والمتوسطة من الجهة الأخرى عن نجاحها في تحقيق مليار جنيه حجم أعمال سنويًّا في مصر.

ونجحت الشركة حتى ديسمبر 2023 في جمع تمويلات تقترب من 40 مليون جنيه منذ انطلاقها وحتى اليوم، وحققت الشركة نموًا ملحوظًا بمقدار 10 أضعاف في 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

أكد إبراهيم إمام، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة i’SUPPLY، أن الشركة تسعي لتوسيع عملياتها داخل مصر، بالإضافة إلى التوسع وتعزيز فرص تمويل الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن الشركة استطاعت خلال 18 شهرا فقط من تحقيق أرباح من التشغيل في ديسمبر2023 .

يُذكر أن i’SUPPLY قد اتسمت بالريادة في مجال توزيع الأدوية، حيث نجحت في تحقيق حجم معاملات مُقدر سنويًا بقيمة مليار جنيه مصري وفي إصدار أكثر من 700 ألف أمر شراء سنوياً.

وقدمت الشركة 4,000 تمويل للصيدليات عبر برنامج ائتماني أُطلق منذ ستة أشهر ، وتضم شبكتها المتكاملة أكثر من 10,000 صيدلية، وتتعاون مع أكثر من 200 شركة توزيع، تقدم أكثر من 10 آلاف منتج، وحققت الشركة الربحية في اقل من 18 شهرا منذ انطلاق اعمالها ، حيث تُعتبر الأرباح مؤشرًا على كفاءتها التشغيلية المستدامة.

تهدف الشركة إلى إعادة هيكلة دورة توزيع الأدوية من خلال توفير حلول مبتكرة وغير تقليدية تسهل عمليات الشراء ، وتقدم الشركة خدمة شاملة تساند العاملين في هذه الصناعة، معززة قدراتهم على المنافسة ومواجهة تحديات السوق الحالية والمستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على توسيع نطاق انتشارها داخل جمهورية مصر العربية، وتستهدف المزيد من الصيدليات، مع النظر في التوسع إلى إفريقيا والشرق الأوسط.