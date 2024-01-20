أمم أفريقيا 2023.. الركراكي: السنغال المرشح الأقوى لحصد اللقب

أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن منتخب السنغال هو المرشح الأقوى لحصد لقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

ويستعد المنتخب المغربي لخوض مواجهة صعبة أمام الكونغو الديمقراطية، غدًا الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال الركراكي خلال المؤتمر الخاص بمباراة المغرب والكونغو الديمقراطية: «يجب أن ننسى المباراة الأولى، ونركز على لقاء الكونغو، وعلينا احترام الخصم، لكي نحقق الأهم، وهو المرور إلى الدور المقبل».

وأضاف: «الجو صعب هنا في كوت ديفوار، وحتى توقيت المباراة، ولكن يجب أن نتأقلم مع الوضع، وترك الأعذار جانبًا».

وتابع: «لم أقرر بعد من سيدخل أمام الكونغو الديمقراطية، وغدا سأحسم الأمر، وبالنسبة لي أملك لاعبين بمستوى كبير، فمن سيخوض المباراة سيستحق ذلك».

وشدد الركراكي: «لا أهتم بالحديث الدائر حول ترشيح المغرب للفوز بكأس أفريقيا، وما يشغلني حاليا هو الفوز بالمباريات، وهذا لا يمنع أن منتخب السنغال يبقى مرشحًا قويًا للظفر بالكأس».

وأتم وليد الركراكي: «سباستيان ديسابر مدرب جيد، ويعرف المغرب، بسبب عمله في الدوري المغربي في وقت سابق، وهذا كفيل بجعل المباراة صعبة أمامه، يجب علينا أن نعرف كيف ندير المباراة وفق الأحداث».

يتصدر منتخب المغرب، جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات أمم أفريقيا 2023 برصيد 3 نقاط، ويأتي الكونغو الديمقراطية ثانيًا بنقطة وحيدة، أما زامبيا حل ثالثًا بنفس النقطة، فيما تذيل تنزانيا الترتيب بلا نقاط.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.