مدير نيوتنكس مصر: حلولنا توفر 60% من إجمالي التكاليف للشركات والحكومات

أشاد مجيب عبد الرازق ، المديرالعام لشركة نيوتنكس في مصر بأداء السوق المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات ، مشيرا أن أداء السوق مطمئن رغم التحديات القائمة فيه بل يعتبر هو الأفضل على اذا ما تمت مقارنته ببعض الدول الافريقية .

أضاف قررت الشركة أن تستضيف القاهرة مؤتمرها الدولي للشرق الأوسط Tour .Next on للكشف عن تجربة استثنائية وثورة رقمية جديدة في تشغيل التطبيقات وإدارة البيانات اعتماداً على مزيج من حلولها المبتكرة في الحوسبة السحابية الهجينة المتعددة في السوق المصرية.

وتابع لدينا أكثر من 1500 عميل في المنطقة العربية نقدم لهم خدماتنا وحلولنا السحابية ، مشيرا بالدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه نيوتنكس في بعض القطاعات ابرزها القطاع الحكومي والمصرفي وقطاع البترول والاتصالات ، حيث يعتبر استضافة مصر لهذا المؤتمر الدولي للشركة رسالة واضحة بالدور الذي تلعبه مصر في المنطقة باعتبارها Hub بما يتوافر لها من بنية تحتية قوية ومتطورة وكوادر بشرية ماهرة تم تدريبها على اعلى مستوى احترافي .

وعن خطته للسوق المصرية قال منذ أن توليت أعمال الشركة في القاهرة ولدينا خطة واستراتيجية واضحة نعمل على اساسها بالتعاون مع الشركاء المحليين خاصة وأننا قد قمنا باختيار الشركاء المحليين بعناية فائقة مثل راية للتكنولوجيا وساشيلد وهذا يعكس اهمية الشركة في السوق المحلية.

وأوضح عبد الرازق أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عصب اي اقتصاد وللك هناك اهتمام كبير بهذه الشركات من خلال حلول وتقنيات مخصصة لهم حيث توفر حلولنا أكثر من 60% من اجمالي التكاليف سواء للشركات أو الحكومات.

كشف مجيب عبد الرازق ، في مصر الآليات التي يمكن من خلالها التغلب على الأزمة الحالية لتوافر الدولار بالسوق المصرية ، مؤكدا اننا اتفقنا مع شركاء أعمالنا الاقليميين والمحليين على التعامل بالعملة المحلية للدولة المصرية .

وتابع : لدينا شركاء إقليميين ومحليين ولدينا أيضا موزعين دوليين وتم وضع خطة واضحة المعالم للتعاون معنا من خلال توفير الدولار وتسيير الأعمال بالجنية المصري .

وطالب بضرورة توافر بيئة استثمارية جاذبة وتشريعات وقوانين تضمن حقوق والتزامات جميع الاطراف في ظل بنية تحتية كبيرة ومتطورة في مصر